ومنح دريس ميرتنز التقدم لنابولي مبكرا قبل أن يرسل رونالدو تمريرة عرضية متقنة إلى ماريو مانزوكيتش ليدرك التعادل بضربة رأس، وتابع المهاجم الكرواتي تسديدة زميله البرتغالي المرتدة من القائم في الشباك.

وحول المدافع ليوناردو بونوتشي ضربة رأس من رونالدو داخل المرمى بعد طرد ماريو روي لاعب نابولي بعد تدخل قوي ضد باولو ديبالا.

وفي وقت سابق فاز روما 3-1 على جاره لاتسيو، الذي فاز بآخر 5 مباريات بجميع المسابقات، وتغلب إنترناسيونالي 2-صفر على كالياري ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

ويملك يوفنتوس الساعي للقبه الثامن على التوالي 21 نقطة من 7 مباريات متقدما بـ6 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني ووصيف البطل في الموسم الماضي.

ولدى كل من ساسولو وإنترناسيونالي 13 نقطة، ويأتي لاتسيو في المركز الخامس برصيد 12 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن روما.

وقال مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري: "رونالدو يستمتع باللعب. إنه يتأقلم بشكل جيد للغاية. دقة تمريراته استثنائية. أعتقد أنها كانت أفضل مبارياته هذا الموسم".

وسدد بيوتر جيلينسكي في القائم بعد مرور 6 دقائق، إذ بدأ نابولي المباراة بشكل رائع وكوفئ بعد ذلك بـ4 دقائق.

وقطع آلان تمريرة بونوتشي ومررها إلى خوسيه كاييخون وهيأ اللاعب الإسباني الكرة إلى ميرتنز ليهز الشباك بسهولة.

واحتاج يوفنتوس إلى سحر رونالدو للعودة في المباراة في الدقيقة 26 عندما مر اللاعب البرتغالي من السيد هيساي وأرسل تمريرة عرضية متقنة إلى مانزوكيتش، الذي فقز ليحولها بضربة رأس في مرمى ديفيد أوسبينا.

وأنقذ أوسيبنا تسديدة رونالدو من ركلة حرة وقام بعمل أفضل عندما أبعد الكرة المرتدة منه وحرم يوفنتوس من هدف آخر.

وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني أطلق رونالدو تسديدة من خارج منطقة الجزاء لترتد من القائم وتصل إلى مانزوكيتش، الذي وضعها في المرمى.

وطرد ماريو روي لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل ضد ديبالا ورغم أن القرار بدا عادلا، ظهر الغضب على لاعبي نابولي بعد رد الفعل المبالغ للاعب الأرجنتيني.

وكاد نابولي أن يدرك التعادل لكن الحارس فويتشيخ شتينسني أنقذ كرة من كاييخون وحسم بونوتشي المباراة في الدقيقة 75 بعد متابعة ضربة رأس من رونالدو.