وتصدى تيبو كورتوا حارس ريال بشكل رائع لفرصتين مميزتين في الشوط الأول بعد أن أحبط محاولتين من انطوان غريزمان ودييغو كوستا ثنائي هجوم اتليتيكو بينما أنقذ يان أوبلاك حارس أتليتيكو الفريق الزائر من محاولتين في غاية الخطورة في الشوط الثاني من ماركو اسينسيو وداني كاربخال.

واقترب غاريث بيل من التسجيل لريال في الشوط الأول لكن تم تغييره مع بداية الشوط الثاني. وتحسن مستوى ريال بدون بيل، الذي انضم في صفقة قياسية، وكاد أن يسجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن لعب القائد سيرجيو راموس الكرة برأسه بالقرب من إطار المرمى.

ويتقاسم ريال صدارة الترتيب مع برشلونة برصيد 14 نقطة ويتفوق برشلونة بفارق أهداف بسيط على الرغم من تعادله المفاجئ 1-1 على أرضه أمام أتليتيك بيلباو.

وتراجع أتليتيكو الذي جمع 12 نقطة إلى المركز الرابع بينما تقدم اشبيلية إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة عقب فوزه 3-1 على إيبار.