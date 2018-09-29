وأنقذ ستوريدج فريق "الحُمر" من تلقي هزيمته الأولى في الموسم، بتسديدة رائعة سكنت مقص كيبا أريزابالاغا حارس تشلسي.

إلا أن مسيرة الانتصارات التي حقق خلالها ليفربول 18 نقطة في أول 6 مراحل توقفت بهذا التعادل، ليخسر الفريق أول نقطتين كانتا في متناوله.

وكان النجم البلجيكي إيدن هازارد افتتح التسجيل بهدف في الدقيقة 25، من تسديدة يسارية متقنة سكنت شباك أليسون بيكر، بعد تمريرة من لاعب وسط "البلوز" ماتيا كوفاسيتش.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 19 نقطة، ليحل في المركز الثاني بفارق الأهداف بعد مانشستر سيتي، الذي فاز في وقت سابق على برايتون بهدفين نظيفين.