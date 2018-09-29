وجاء القرار، بحسب البيان "بناء على شكوى وتقرير بخصوص ما بدر من رئيس نادي الزمالك. وقد وجدته اللجنة سلوكا مخالفا ومعاقب عليه"، وذلك بعد مراجعة "الأدلة المقدمة والتسجيلات المرتبطة"، وفق ما ذكرت فرانس برس.



وأشار بيان اللجنة إلى مواد لوائح الانضباط التي خالفها منصور تتعلق بتوجيه إهانة إلى مسؤولي الاتحاد والتصرف بشكل غير رياضي.



وفي حين لم يحدد الاتحاد بالتفصيل التصرفات موضع الشكوى، يرجح أن تكون مرتبطة بتصريحات لمنصور بحق رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد وأمينه العام عمرو مصطفى فهمي.



وكان منصور انتقد بشدة الاتحاد الأفريقي لما وصفه بفشله في إدانة الهتافات من قبل مشجعي غريمه النادي الأهلي، كما أهان منصور رئيس الكاف أحمد أحمد، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.