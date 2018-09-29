وهي الخسارة الثانية هذا الأسبوع لـ"الشياطين الحُمر"، بعد خروجه الفريق من الدور الثالث لكأس رابطة الأندية المحترفة على يد دربي كاونتي من الدرجة الثانية، بركلات الترجيح، الثلاثاء.

كما أنه الفوز الثاني فقط لوست هام على مانشستر في آخر 20 مباراة بينهما في الدوري، والأول منذ فوزه 3-2 على ملعبه السابق أبتون بارك في مايو 2016.

وأقيمت المباراة في ظل تجدد التوتر في العلاقة بين مورينيو ولاعبه الفرنسي بول بوغبا الذي بدأ كأساسي، قبل أن يستبدل في الشوط الثاني.

وسجل لوست هام البرازيلي فيليبي أندرسون (5) والسويدي فيكتور ليندلوف خطأ في مرمى فريقه (43) والنمسوي ماركو أرنوتوفيتش (74)، ولمانشستر البديل ماركوس راشفورد (71).

ولم يتأخر وست هام في ترجمة استحواذه الكبير في انطلاق الشوط الأول، وسجل هدفه الأول بعد 5 دقائق فقط من صافرة البداية.

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة أتاحت للأرجنتيني بابلو زاباليتا الاختراق على الجهة اليمنى من الملعب، قبل أن يمرر كرة أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حولها فيليبي أندرسون المنضم هذا الصيف من لاتيسو الإيطالي، بكعب القدم في مرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وقبل نهاية الشوط الأول، وسع وست هام الفارق إثر ضربة ركنية، حيث وصلت الكرة إلى الأوكراني أندري يارمولينكو الذي هيأها وحاول مراوغة لاعب خط الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش، قبل أن يسدد بالقدم اليسرى لترتد من ليندلوف، وتتحول ساقطة في مرمى دي خيا.

وفي مطلع الشوط الثاني، سعى مانشستر إلى التعويض وبدأ بتشكيل ضغط أكبر على مرمى وست هام، لا سيما بعد دخول المهاجم راشفورد بدلا من المدافع ليندلوف (57).

وتمكن راشفورد من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71، مستغلا ركلة ركنية نفذها لوك شو من الجهة اليسرى، وحولها بكعب القدم "على الطاير" وهو يلتف على نفسه، إلى داخل مرمى لوكاس فابيانسكي.

إلا أن وست هام لم يحتج إلى أكثر من 3 دقائق لحسم النتيجة، بعدما استغل لاعبه النمساوي أرنوتوفيتش تمريرة متقنة من مارك نوبل، ووجد نفسه منفردا بمواجهة دي خيا وحول الكرة أرضية على يساره.