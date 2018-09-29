وهي المرة الثانية هذا الموسم التي ينطلق فيها بوتاس من المركز الأول، السادسة في مسيرته، وهو استفاد من تعثر هاميلتون في لفته الأخيرة خلال التجارب، بسبب خطأ طفيف ارتكبه عند المنعطف السابع.

وكان بوتاس حقق على الحلبة الروسية العام الماضي، فوزه الأول في سباقات الفئة الأولى، ليمنح فريق مرسيدس فوزه الرابع في أربعة أعوام.

وفي تجارب السبت، تفوق بوتاس على هاميلتون بفارق 0.145 ثانية، و0.556 عن فيتل.

وقال بوتاس بعد انتزاعه المركز الأول عند الانطلاق "أنا سعيد فعلا، إلا أنها الخطوة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع هذه".

أما فيتل الذي سيجد نفسه في سباق الغد خلف هاميلتون، الذي يتفوق عليه بفارق 40 نقطة في ترتيب بطولة العالم، فأقر بأنه لم يقدم الأداء المتوقع اليوم، لاسيما في الأجزاء الأخيرة من الحلبة.

وحل رايكونن، الذي سينتقل في الموسم المقبل إلى فريق ساوبر، ويحل بدلا منه في فيراري شارل لوكلير من موناكو، في المركز الرابع السبت.