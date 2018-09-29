وسجل رونالدو بكرة مقصية أكروباتية، هدفا لصالح فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في مرمى فريقه الحالي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، في هدف اعتبره محللون من الأجمل في تاريخ المسابقة.

واختير هذا الهدف الأفضل في مسابقات الاتحاد القاري الموسم الماضي.

إلا أن الاتحاد الدولي منح في حفل جوائزه السنوي الذي أقيم في 24 سبتمبر، صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، وذلك للهدف الذي سجله في مرمى الغريم إيفرتون ضمن المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر الماضي (1-1)، وذلك بعدما تقدم الى منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، قبل أن يراوغ المدافعين ويسدد الكرة قوسية رائعة في الزاوية البعيدة للمرمى على يمين الحارس جوردن بيكفورد.

وقال رونالدو (33 عاما) في شريط مصور بثه عبر حسابه على موقع "انستغرام"، "صلاح استحق جائزة بوشكاش. لكن لنكن صريحين، دعونا لا نكذب على أنفسنا، هدفي كان الأفضل".

وكان رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مرشحا مع زميله السابق في ريال الكرواتي لوكا مودريتش وصلاح، لجائزة أفضل لاعب في الحفل السنوي للفيفا، التي اقتنصها صانع الألعاب الكرواتي.

كما نال مودريتش جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الأوروبي، بعد منافسة أيضا مع رونالدو وصلاح.

وقال البرتغالي "لم يخب أملي، الحياة كذلك، تفوز في بعض الأحيان وتخسر في أخرى. ما يهمني أنني خلال 15 عاما من مسيرتي، تمكنت من الحفاظ على المستويات نفسها من الأداء".

وأضاف "الجوائز هي جوائز.. لدي الكثير منها. ألعب لأفوز وليس لنيل جوائز"، موجها تهانيه إلى "الجميع، إلى مودريتش، أفضل لاعب هذا العام بحسب الفيفا".