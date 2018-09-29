وأشار الكاف، في بيان نشره موقعه الإلكتروني فجر السبت، إلى أن "القرار النهائي" بشأن هذه الاستضافة سيصدر أواخر نوفمبر المقبل، فيما لمح رئيسه أحمد أحمد إلى أن البطولة قد تسند إلى المغرب أو جنوب أفريقيا أو مصر.

وأتى الإعلان بعد اجتماع للجنة التنفيذية يومي الخميس والجمعة، يسبق اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية الذي يعقد الأحد في شرم الشيخ المصرية.

وأشارت اللجنة إلى أنها اطلعت على تقرير الجنة المكلفة متابعة التحضيرات الكاميرونية، وأنه أظهر "تأخرا كبيرا في إنجاز البنى التحتية".

وأكد البيان أن "القرار النهائي سيصدر في نهاية نوفمبر" بعد زيارة "أخيرة" يقوم بها وفد من الاتحاد ومن شركة الاستشارات والتدقيق "رولاند بيرغر" (مقرها مدينة ميونيخ الألمانية)، موضحا أن لجنة مشتركة من الاتحادين القاري والدولي (فيفا) ستزور الكاميرون أيضا في أكتوبر "لدراسة المسائل الأمنية".

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون البطولة الصيف المقبل، إلا أن تصريحات العديد من مسؤولي الاتحاد القاري في الأشهر الماضية، لاسيما رئيسه أحمد أحمد، أتت متفاوتة بشأن جاهزية البلاد لا سيما على مستوى البنى التحتية، علما أن النسخة المقبلة ستشهد مشاركة 24 منتخبا لأول مرة بتاريخ البطولة، بدلا من 16 كما في نسخة 2017 في الغابون.

وتردد في تقارير صحفية خلال الأشهر الماضية، أن المغرب سيكون الأوفر حظا لاستضافة البطولة في حال سحبها من الكاميرون، علما أن المملكة كان من المقرر أن تستضيف نسخة 2015، قبل أن تعتذر عن ذلك في ظل مخاوف من انتشار فيروس "إيبولا".

وأحرزت الكاميرون لقب البطولة في 2017، بفوزها في النهائي على المنتخب المصري 2-1.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت الجمعة، قال أحمد: "في أغسطس الماضي، قامت لجنة فنية من الاتحاد الأفريقي وشركة تدقيق بتمضية أيام عدة في الكاميرون في زيارة تقييمية".

وأضاف: "الاتحاد الأفريقي لن يدلي بأي تصريح حول القرار (بشأن إبقاء البطولة في الكاميرون أو نقلها إلى بلد آخر)، قبل الانتخابات الرئاسية الكاميرونية في السابع من أكتوبر".

وتابع: "لا نريد أن نؤثر على سير الحملة الانتخابية. في 2017، انتظر الاتحاد حتى نهاية الانتخابات الرئاسية في كينيا لإعلان قراره بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين (شان)".

وتقدم المغرب بملف ترشيح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، إلا أنه خسر السباق في يونيو الماضي لصالح ملف ترشيح ثلاثي مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وردا على سؤال عن أن المغرب يتم تقديمه كالمرشح الأوفر لاستضافة البطولة في حال سحبها من الكاميرون، قال أحمد في مقابلته مع الصحيفة الفرنسية: "نعم، لكن لماذا لا نتحدث عن جنوب أفريقيا ومصر؟ هاتان دولتان تحظيان بكل البنى التحتية المطلوبة".