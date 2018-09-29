وحرك فيداد إبيسفيتش قائد هيرتا، مانويل نوير حارس بايرن في الاتجاه الخاطئ، ليسجل من ركلة جزاء في الدقيقة 23 عقب عرقلة جيروم ربواتنغ لسالومون كالو.

وواصل المهاجم السلوفاكي أوندري دودا تقديم مستواه المميز بتسجيله هدفه الخامس هذا الموسم، بعدما أطلق تسديدة قبل نهاية الشوط الأول.

وسنحت لبايرن عدة فرص خلال الشوط الثاني الذي سيطر عليه الضيوف.

ومع الاستحواذ على الكرة بنسبة 65 بالمئة، وحصوله على 14 ركلة ركنية مقارنة بواحدة فقط لهيرتا، الذي سدد ست مرات فقط مقابل 24 لبايرن، سيسأل لاعبو بايرن أنفسهم عن السبب في عدم خروجهم ولو بنقطة واحدة من هذه المباراة.

وقال نيكو كوفاتش مدرب بايرن "معدل تسديدتنا كان جيدا، لكننا سمحنا بأن تهتز شباكنا مرتين. كان بوسعنا تجنب الهدفين".

"لا زلنا نؤدي بشكل لائق. ليس لدينا مشكلة في أن نخسر ولن نبدأ في النظر لكافة الامور بطريقة سلبية".

ودفعت النتيجة هيرتا للمركز الثاني برصيد 13 نقطة متساويا في النقاط مع بايرن. ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث برصيد 11 نقطة وسيلعب أمام باير ليفركوزن اليوم السبت.

وسيستضيف شالكه وصيف بطل الموسم الماضي، الذي خسر كافة مبارياته الخمس في الدوري حتى الآن هذا الموسم، منافسه ماينتس السبت أيضا.