ويحل أتلتيكو مدريد (الرابع بـ11 نقطة) ضيفا على ريال مدريد (الثاني بـ13 نقطة)، السبت، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

وقبل اللقاء المرتقب، قال دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد إن الفريقين "يريدان قتل بعضهما"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتابع كوستا، الشهير بحماسته الشديدة التي تصل أحيانا إلى العنف: "دائما علينا أن نحقق الفوز على ريال مدريد، وهم أيضا يريدون قتلنا. نريد أن نكون هجوميين أكثر وأن نسجل أهدافا أكثر".

وأضاف عندما سئل عن شحه التهديفي في الدوري مع أتلتيكو "أريد هدفا. أنا منزعج وهذا طبيعي. لا أحصل على فرص لكن هذا ليس خطأ زملائي. الأشياء ستتغير".

ولم يتمكن كوستا خلال المراحل الست الماضية من الدوري الإسباني، من هز شباك المنافسين، مما يشير إلى بداية ضعيفة لمهاجم تشلسي الإنجليزي السابق.