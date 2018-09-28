وخلال إدلاء الخطيب بصوته في لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي، داعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق منديلا ورقيا بقدمه دون أن يسقط على الأرض، في مهارة تذكر بنجوم الكرة العالميين، حسب فيديو نشرته صفحة النادي على "فيسبوك".

ويعتقد كثيرون أن الخطيب أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ مصر، علما أنه المصري الوحيد الذي حصل على لقب أفضل لاعب في أفريقيا، قبل أن ينتزع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي اللقب ذاته العام الماضي.

وأعلن "بيبو" اعتزاله كرة القدم عام 1987 بعد مسيرة حافلة في الأهلي ومنتخب "الفراعنة"، كما أصبح في العام الماضي الرئيس رقم 15 للنادي.