ولم يظهر اسم سيرينا، أو شقيقتها الكبرى فينوس، في لائحة من 64 لاعبة ضمن البطولة التي ستنطلق السبت في بكين.

وتعرضت سيرينا (36 عاما) لغرامة بقيمة 17 ألف دولار أميركي منتصف الشهر الحالي بسبب تصرفها في نهائي بطولة الولايات المتحدة، حيث تهجمت على حكم المباراة وحطمت مضربها في مواجهة خسرتها مع اليابانية ناومي أوساكا.

وشهدت المباراة النهائية لآخر البطولات الأربع الكبرى جدلا واسعا بين سيرينا والحكم، بدأ بعد إنذاره إياها على خلفية تلقي توجيهات من مدربها الجالس في المدرجات خلال المباراة، وصولا الى تغريمها بنقطة بعد كسرها مضربها، وبعدها تغريمها بشوط كامل (منح لمنافستها) بعد وصفها الحكم بـ "لص" و"كذاب".

وكانت سيرينا، المصنفة 16 عالميا حاليا، قد انسحبت في 2016 من دورتين في الصين، وواحدة في سنغافورة، قبل الابتعاد العام الماضي عن الملاعب لإنجاب مولودتها الأولى.

وحققت هذا الموسم عودة قوية آملة في تحقيق لقبها الـ24 في البطولات الكبرى، ومعادلة الرقم القياسي للاسترالية مارغريت كورت.