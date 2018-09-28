وقال النادي الكاتالوني في بيان "وقع برشلونة وسيرجيو بوسكيتس هذا الصباح اتفاقا لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 30 يونيو 2023".

وأضاف "سيرتفع الشرط الجزائي في العقد من 200 مليون يورو إلى 500 مليون".

وبدأ برشلونة رفع قيمة الشروط الجزائية في عقود لاعبيه منذ أن تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار مهاجم الفريق الكتالوني السابق مقابل 222 مليون يورو في 2017.

ووقع ليونيل ميسي هداف برشلونة على مر العصور عقدا جديدا العام الماضي بشرط جزائي يبلغ 700 مليون يورو، بينما وقع المدافع جيرار بيكي على عقد في يناير بشرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو.

وبدأ بوسكيتس (30 عاما) مسيرته مع برشلونة في 2008 تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا الذي تولى تدريبه أيضا في الفريق الاحتياطي.

وكان والده كارلس زميلا سابقا لغوارديولا في برشلونة، حيث أمضى 9 سنوات في النادي الكتالوني كحارس مرمى.

وشارك لاعب الوسط في 490 مباراة مع برشلونة وفاز بسبعة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة في دوري أبطال اوروبا إضافة لكأس ملكا إسبانيا 6 مرات. وفاز أيضا بكأس العالم 2010 وبطولة اوروبا 2012مع منتخب إسبانيا