وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن خسارة النادي الملكي ونظيره الكتالوني في يوم واحد هي الأولى من نوعها منذ شهر يناير 2015.

وانهزم برشلونة أمام ليغانيس بهدفين مقابل واحد، كما تعرض الريال لخسارة قاسية بثلاثية نظيفة أمام إشبيلية.

وفي مباراة البارسا، بات الدولي المغربي نبيل الزهر (32 عاما) أكثر لاعب عربي في التاريخ تسجيلا في مرمى الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف.

وخاض أبناء المدرب إرنستو فالفيردي رابع مباراة خلال جدول مزدحم جدا يشمل 7 مباريات خلال 23 يوما فقط.

وخسر الريال لأول مرة في الدوري الإسباني مع المدرب يولن لوبتيغي، الذي تولى قيادة سفينة "الملكي" خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

ويبدو أن المنافسة ستكون، هذا الموسم، شرسة بين الغريمين التقليديين، حيث يواصلان معا تصدر ترتيب "الليغا" بـ13 نقطة لكل واحد منهما.

وكانت خسارة الفريقين، خبرا جيدا لأتلتيكو مدريد، الذي قلص فارق النقاط معهما إلى نقطتين، بعدما انتصر على هويسكا بثلاثية.