وسيواجه النجم البرتغالي كريستيانو فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر المقبل في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد اكتفاء الاتحاد القاري للعبة بإيقافه مباراة واحدة الخميس.

وكان النجم المخضرم (33 عاما) المنتقل من ريال مدريد الإسباني قد طرد في الشوط الأول من مواجهة مضيفه فالنسيا الإسباني الأسبوع الماضي بعد احتكاك مع الكولومبي خيسون موريّو.

وكان يواجه خطر مضاعفة العقوبة، لكنه سيغيب فقط عن مباراة يونغ بويز السويسري الأسبوع المقبل في الجولة الثانية. وبعد مواجهة يونغ بويز، يواجه يوفنتوس خصمه الإنجليزي في 23 أكتوبر قبل استضافته في تورينو في 7 نوفمبر.

وتلقى الـ"دون" البطاقة الحمراء بحركات الغضب وعدم الفهم لما حصل بعد محاولته شد شعر موريّو، لينال بطاقته الحمراء الأولى في المسابقة القارية والـ11 في مسيرته الزاخرة، وذلك في مباراة حسمها يوفنتوس بعد طرده بثنائية البوسني ميراليم بيانيتش من ركلتي جزاء.

وأحرز رونالدو، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، اللقب القاري مع يونايتد للمرة الأولى في 2008، قبل تتويجه في أربع مناسبات مع ريال مدريد.

وانتقل إلى فريق السيدة العجوز مقابل نحو 100 مليون يورو بعد تسع سنوات أمضاها مع الفريق الملكي، وسجل حتى الآن ثلاثة أهداف مع فريقه الجديد في الدوري الإيطالي "سيري أ".