وعقب الهزيمة، نشرت صفحة ليفربول على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، صورة من المباراة، مرفقة بتعليق "الريدز يغادرون كأس كاراباو".

واستغل عدد من المصريين الفرصة للشماتة بالفريق، حيث حمّلوا مدرب الفريق كلوب، مسؤولية الهزيمة، بسبب تأخره في إشراك النجم المصري محمد صلاح الفائز حديثا بجائزة أفضل هدف في العام من الفيفا.

وقال معلقون إن عدم الاعتماد على صلاح منذ بداية المباراة ضيع على ليفربول فرصة الفوز، مشيرين إلى أن كلوب حاول تدارك الموقف وإقحامه في آخر دقائق المباراة، دون جدوى، وكانت النتيجة آنذاك تشير إلى تقدم تشلسي 2-1 وبقيت كذلك حتى نهاية المباراة.

وعبّر كثير من المعلّقين عن انقلاب حبهم لليفربول إلى رغبة بفوز الفريق الخصم في هذه المباراة، وقال أحدهم "أول مرة أفرح لهزيمة ليفربول"، و"ألف مبروك لتشلسي تستحقون"

فيما ذكر آخر "هذه عبرة ليورغن كلوب، حتى يعلم أن ليفربول بدون صلاح لا يساوي شيئا"، ثم "ليفربول=صلاح".

يذكر أن ليفربول سيواجه تشلسي مرة أخرى يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير في العاصمة الإنجليزية، وربما كان ذلك السبب في رغبة كلوب بإراحة صلاح.