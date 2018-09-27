ووضعت لمسات هازارد حدا لانطلاقة ليفربول المثالية هذا الموسم، بعدما قاد فريقه للفوز 2-1 في استاد أنفيلد في الدور الثالث بكأس رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم.

ووضع دانييل ستوريدج ليفربول في المقدمة قبل أن يتعادل إيمرسون لتشيلسي في الدقيقة 79 من متابعة لتسديدة بالرأس من روس باركلي ارتدت من الحارس سيمون مينيوليه بعد ركلة حرة نفذها هازارد.

إلا أن النجم البلجيكي الذي نزل بديلا في الدقيقة 56 اللقاء حسم المباراة بعد أن تلاعب بالعديد من لاعبي ليفربول وأنهى الهجمة التي قادها بنفسه بشكل رائع، مسددا الكرة على يمين مينيوليه.

وأسعد هازارد أنصار "البلوز" بهزيمة ليفربول، وأبدوا إعجابهم بالهدف الرائع، وطالبوا صلاح مازحين بتسليم جائزة أفضل هدف في العالم، التي حصل عليها من الفيفا يوم الاثنين، لهازارد لأن هدفه أجمل.

وتعرض يورغن كلوب مدرب ليفربول لانتقادات واسعة لأنه لم يشرك صلاح منذ بداية المباراة واعتمد عليه فقط في آخر 5 دقائق فقط لم تكن كافية لتغيير شيء.