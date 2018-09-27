وكان هازارد قد سجل هدف الفوز في الدقيقة 85 بعد أن كان الفريقان متعادلان بهدف لهدف، ولتكون هذه أول خسارة لـ"الريدز" هذا الموسم في جميع المسابقات.



وأوضح هازارد أن الدافع وراء هدفه الرائع كانت رغبته في أن لا يضطر زميله في الفرنسي إنغولو كانتي للمشاركة في ركلات الجزاء الترجيحية، في إشارة إلى ضعف الأخير في مسألة تسديد تلك الضربات، وفقا لموقع "goal" الرياضي.



ولو كانت انتهت المباراة بالتعادل، لكانت قد ذهبت مباشرة إلى ركلات الترجيح، وهو أمر كان يجول في تفكير اللاعب البليجكي على ما يبدو، فعندما سألته "سكاي سبورتس" عند ذلك قال: "تحدثت مع كانتي ونحن على مقاعد البدلاء وقال لي إنه لا يريد أن ينفذ ركلة جزاء، لذا كان الحل الوحيد هو تسجيل هدف".

وبشأن المباراة القادمة مع ليفربول يوم السبت المقبل، أوضح: "لقد أعطانا الفوز على الريدز في كأس الرابطة ثقة أكبر في نفسنا لنواجههم بعد ثلاثة أيام" على معلب ستامفورد بريدج في إطار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأردف: "نريد الفوز مرة أخرى على ليفربول. خاصة أمام جمهورنا".