وسيدخل يوفنتوس، الذي يملك 18 نقطة من ست مباريات، المواجهة ضد ضيفه نابولي يوم السبت متقدما عليه بثلاث نقاط بعدما تغلب وصيف البطل في الموسم الماضي 3-صفر على بارما بفضل ثنائية من أركاديوش ميليك.

وحقق بولونيا فوزا مفاجئا على روما يوم الأحد لكن مقاومته استمرت لمدة 12 دقيقة فقط أمام البطل الساعي للقبه الثامن على التوالي.

وهيأ ديبالا الكرة إلى بليز ماتودي لكن الحارس أوكاش سكوروبسكي تصدى للكرة لترتد إلى اللاعب الأرجنتيني وهو هدفه الأول مع يوفنتوس منذ الخامس من مايو ايار والذي كان أمام المنافس ذاته.

وساهم ديبالا في الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق عندما أرسل تمريرة عرضية إلى كريستيانو رونالدو الذي هيأ الكرة لماتودي ليهز الشباك من زاوية صعبة.

ولم يجد نابولي صعوبة بعدما افتتح لورينتسو انسيني التسجيل في الدقيقة الرابعة أمام بارما الوافد الجديد.

واستقرت تسديدة ميليك بعيدة المدى في بداية الشوط الثاني في الشباك قبل أن يضيف اللاعب البولندي الهدف الثالث من مدى قريب في الدقيقة 87 ليمنح فريق المدرب كارلو أنشيلوتي فوزه الخامس في ست مباريات.

وأحرز الوافدان الجديدان خواكين كوريا وفرانشيسكو أكربي هدفين ليفوز لاتسيو 2-1 على مستضيفه أودينيزي ليظل في المركز الثالث متأخرا بثلاث نقاط عن نابولي.

ولم يحرز فروزينوني الوافد الجديد أي هدف هذا الموسم واهتزت شباكه 16 مرة في ست مباريات ويملك نقطة واحدة.

وفاز جنوة 2-صفر على كييفو متذيل الترتيب فيما تعادل أتلانتا بدون أهداف مع تورينو وبالنتيجة ذاتها كالياري مع سامبدوريا.