واستهل ليفربول الموسم بتحقيق ستة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز بجانب فوز في دوري أبطال أوروبا لكنه خرج من كأس الرابطة بعد عزف منفرد من هازارد منح فريق المدرب ماوريتسيو ساري هدف الانتصار في الدقيقة 85.

وضع دانييل ستوريدج ليفربول في المقدمة قبل أن يتعادل ايمرسون لتشيلسي في الدقيقة 79 من متابعة لتسديدة بالرأس من روس باركلي ارتدت من الحارس سيمون مينيوليه بعد ركلة حرة نفذها هازارد.

وحسم النجم البلجيكي الذي نزل بديلا في الدقيقة 56 اللقاء بعد مراوغة العديد من لاعبي ليفربول وأنهى الهجمة التي قادها بنفسه بشكل رائع.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين في استاد ستامفورد بريدج يوم السبت في الدوري الممتاز.

وفي مواجهات أخرى حقق وست هام يونايتد فوزا ساحقا 8-صفر على مكليسفيلد تاون المنتمي للدرجة الرابعة كما سجل داني ويلبيك هدفين في فوز أرسنال 3-1 على برينتفورد.