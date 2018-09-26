وأحرز صلاح لقب "بوشكاش" لأفضل هدف لعام 2018، متفوقا على تسعة أهداف أخرى كانت تتنافس على الجائزة.

والهدف الفائز بالجائزة سجله صلاح لليفربول في مرمى إيفرتون، في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثار اختيار هدف صلاح لجائزة "بوشكاش" انتقادات المتابعين للفيفا والنظام المتبع في اختيار الجائزة عن طريق التصويت، خاصة بوجود بعض الأهداف الأخرى المميزة مثل هدف غاريث بيل في مرمى ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا وهدف رونالدو في مرمى يوفنتوس في نفس البطولة، وكلاهما جاء من ضربة مقصية خلفية.

مفارقة

وبالرغم من فوز هذا الهدف بـ"بوشكاش"، إلا أنه لم يتم اختياره حتى كأفضل هدف في البريمرليغ شهر ديسمبر 2017، وفق ما ذكرت الصحيفة الإسبانية، وهو أمر محرج للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعاد أفضل هدف في البريمرليغ في ديسمبر إلى جيرمين ديفو، لاعب بورنموث، في مرمى كريستال بالاسس.

وكان لاعب ليفربول، جيمس ميلنر، مازح زميله في الفريق، صلاح، بعد نيله جائزة "بوشكاش"، حيث كتب في حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء الاثنين: "مبروك يا محمد صلاح فوز سابع أجمل أهدافك في الموسم الماضي بجائزة هدف العام".