وافتتح إنتر التسجيل قبل انتهاء الشوط الأول عن طريق هدافه الأرجنتيني ماورو إيكاردي من نقطة الجزاء (45). لكن فيديريكو كييزا عادل لـ"فيولا" مطلع الثاني (53)، قبل أن يحسم دانيلو دامبروزيو النقاط قبل نحو ربع ساعة من انتهاء الوقت الأصلي (77).

ورفع انتر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس موقتا، علما بأنه كان قد تغلب على توتنهام الإنكليزي الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا وذلك في الوقت القاتل. في المقابل تجمد رصيد فيورنتينا عند 10 نقاط بالتساوي مع انتر وساسوولو.

ويلعب يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر الأربعاء مع ضيفه بولونيا الثامن عشر، علما بأنه الفريق الوحيد الذي حقق خمسة انتصارات كاملة حتى الآن، ليتقدم بفارق ثلاث نقاط على نابولي الذي يستقبل بارما في الجنوب.