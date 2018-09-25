واختير مودريتش كأفضل لاعب في 2018 في حفل مبهر أقيم الليلة الماضية في لندن في غياب ميسي، الذي خرج من القائمة المختصرة للمرشحين، التي ضمت أيضا كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.

لكن فالفيردي قال إن ميسي كان يجب أن يتوج بالجائزة منتقدا زيادة الجوائز الفردية في كرة القدم.

وتابع: "بالنسبة لنا فإن ليو هو أفضل لاعب في العالم. إنها جائزة تسمى "الأفضل" وغاب عنها اللاعب الذي نعتبره أفضل لاعب في العالم. مودريتش لاعب رائع وقدم موسما متميزا.

وأضاف: "قبل عدة سنوات لم تكن هناك الكثير من الجوائز ولكن كل شيء تضاعف. هناك الكثير من الجوائز وكل حفل يقف وراءه منظمون (...) كرة القدم رياضة لكنها تتحول شيئا فشيئا إلى نوع من التجارة الاستعراضية أيضا".