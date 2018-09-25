وكتب ميلنر في حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء الاثنين: "مبروك يا محمد صلاح فوز سابع أجمل أهدافك في الموسم الماضي بجائزة هدف العام".

وأرفق ميلنر تغريدته بملصق أطلقه ليفربول وفيه رسم لمحمد صلاح المعنون بـ"الفائز".

ويبدو من هذا التعليق أن اختيار "الفيفا" لم يستطع الوصول إلى أجمل أهداف محمد صلاح، وفق زميله ميلنر.

ونال صلاح، الاثنين، جائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل هدف لعام 2018، متفوقا على تسعة أهداف أخرى كانت تتنافس على الجائزة.

والهدف الفائز بالجائزة سجله صلاح لليفربول في مرمى إيفرتون، في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم صلاح أداء رائعا في الموسم الماضي 2017-2018، إذ أحرز 44 هدفا في المسابقات كافة، ونال فيه أيضا لقبي الهداف وأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، وفي دوري أبطال أوروبا لعب دورا مهما في وصول ليفربول إلى النهائي، الذي خسره أمام ريال مدريد.