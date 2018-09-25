ويتم اختيار أفضل لاعب في العالم بناء على تصويت قادة المنتخبات العالمية ومدربي تلك المنتخبات ومجموعة من وسائل الإعلام المختارة، بالإضافة إلى تصويت الجمهور.

ونشر الفيفا قائمة اختيارات المدربين وقادة المنتخبات العالمية والصحف من بين اللاعبين الذين رشحوا للجائزة ووصل منهم صلاح ورونالدو ومودريتش إلى القائمة النهائية.

وحقق المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب جائزة أفضل مدرب هذا العام، وهو الذي قاد منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العام 2018 في روسيا.

وحصل صلاح على جائزة أجمل هدف هذا العام، أو ما يعرف بجائزة "بوشكاش" عند هدفه الذي سجله في مرمى إيفرتون الموسم الماضي.

وحصلت اللاعبة البرازيلية مارتا من جديد على جائزة أفضل لاعبة في العالم.