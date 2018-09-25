وأظهرت اللائحة، التي نشرها "الفيفا" على موقعه الرسمي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صوّت لكل من لوكا مودريتش، الفائز بالجائزة، ثم الفرنسي كيليان مبابي ثانيا، فالبرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثالث.

ولم يبد ميسي أي حقد أو كراهية تجاه اللاعب الكرواتي الذي ساهم مع منتخب بلاده في هزم الأرجنتين، خلال كأس العالم 2018، بثلاثية نظيفة. كما أنه صوت بكل روح رياضية لمنافسه السابق في الدوري الإسباني، رونالدو.

بينما كانت اختيارات النجم المنتقل حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي مغايرة، حيث صوت أولا لرفائيل فاران ثم مودريتش وأخيرا الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد.

هذا واختار الفائز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، مودريتش، كل من فاران، ثم رونالدو ثانيا، فغريزمان ثالثا.

وحسم مودريتش صدارة التصويت بنسبة 29.05 بالمئة من الأصوات، مقابل 19.08 بالمئة لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل ثانيا.

أما المصري محمد صلاح فحصل على نسبة 11.23 بالمئة من إجمالي الأصوات، ليحل في المركز الثالث بفارق بسيط عن الرابع الفرنسي كيليان مبابي بـ10.52 بالمئة.

وحقق مودريتش مؤخرا لقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا بعد منافسه مع رونالدو وصلاح أيضا، فضلا عن نيله جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، ودوره المهم في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.