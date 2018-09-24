ويتنافس على اللقب 3 لاعبين هم قوام القائمة النهائية، المكونة من الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، وزميله السابق في الفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ويغيب رونالدو عن الحفل، مما يرجح معرفته المسبقة بأنه لن يتوج بالجائزة التي يحمل لقبها.

وحقق مودريتش مؤخرا لقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا بعد منافسه مع رونالدو وصلاح أيضا، فضلا عن نيله جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، ودوره المهم في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

أما صلاح فقدم موسما رائعا في الدوري الإنجليزي الممتاز، جمع فيه لقبي الهداف وأفضل لاعب، وفي دوري أبطال أوروبا لعب دورا مهما في وصول ليفربول إلى النهائي.

كما يعلن الفيفا أفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل مدربة وأفضل حارس، إضافة إلى جائزة بوشكاش التي تمنح لصاحب أفضل هدف، وجائزة اللعب النظيف، وأفضل جمهور.

وينافس صلاح على لقبي أفضل لاعب، إلى جانب أفضل هدف، ذلك الذي سجله في شباك إيفرتون الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسديدة لولبية سكنت المقص.