وقال الاتحاد في بيان أنه "في أعقاب قرار كبير محققي هيئة الرقابة المالية على الأندية بختم التحقيق بشأن باريس سان جرمان، والقرار اللاحق لرئيس الهيئة بإرسال القرار إلى غرفة التحكيم لمراجعته، أعلنت الأخيرة اليوم قرارها الذي اتخذته في 19 سبتمبر، بإعادة القضية إلى غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية على الأندية لإجراء تحقيق إضافي"، وفق ما نقلت فرانس برس.

ولم يحقق النادي الفرنسي أي ألقاب قارية أو حتى الاقتراب من نهائي دوري الأبطال منذ عام 1995، رغم إنفاق أكثر من مليار دولار منذ عام 2011 حتى الآن، مع استحواذ "هيئة قطر للاستثمار" على النادي.

ويمتلك سان جرمان حاليا أغلى لاعبي كرة قدم في العالم، هما البرازيلي نيمار الذي ضمه النادي الصيف الماضي من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة بتاريخ اللعبة، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم موناكو الفرنسي السابق الذي انتقل إلى "ملعب الأمراء" مقابل 135 مليون يورو.