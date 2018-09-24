وكانت جائزتا المجلة والفيفا لأفضل لاعب، قد دمجتا بين عامي 2010 و2015، قبل أن يعود كل طرف إلى منح جائزته الخاصة بدءا من عام 2016.

وتقدم "سكاي نيوز عربية" دليلا لمعرفة الفروق الأساسية بين الجائزتين، لفض الاشتباك لدى متابعي اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

جائزة الفيفا

تبدأ جائزة الفيفا من لجنة تضم 13 لاعبا سابقا من كل قارات العالم، يختارون أفضل 10 لاعبين في الموسم الكروي بعد انتهائه.

وتتكون اللجنة من السعودي سامي الجابر، والنيجيري إيمانويل أمونيكي، والكوري الجنوبي تشا بوم كوم، والإيطاليين فابيو كابيلو وأليساندرو نيستا، والإيفواري ديدييه دروغبا، والبرازيليين كارلوس ألبرتو بيريرا ورونالدو وكاكا، والإنجليزي فرانك لامبارد، والألماني لوثر ماتيوس، والاسكتلندي أندي روكسبرغ، والنيوزيلندي وينتون روفر.

بعد إعلان الأسماء العشرة تبدأ مرحلة التصويت التي يشارك فيها الجماهير (عبر استفتاء إلكتروني) وصحفيون من عدة دول، ومدربو وقادة منتخبات كرة القد حول العالم، لاختيار قائمة قصيرة مكونة من 3 لاعبين (يكون الأفضل بينهم محسوما بالأصوات) بعد تقييم الأداء مع الأندية والمنتخبات.

الكرة الذهبية (بالون دور)

تأسست الجائزة الأقدم والأعرق عام 1965 على يد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في شؤون كرة القدم.

الفارق الأساسي بين جائزتي الفيفا والمجلة حاليا، هي الفترة الزمنية التي تتم على أساسها المقارنة بين اللاعبين، حيث يعتمد الفيفا الموسم الكروي أما "الكرة الذهبية" فتقيم اللاعبين عبر العام الميلادي.

وتحسم جائزة الكرة الذهبية بتصويت مباشر لصحفيين أعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين.