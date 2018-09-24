ومن المقرر أن تقام المباراة في دولة الإمارات في الثاني من نوفمبر المقبل، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ووصل إلى الخرطوم يوم الأحد وفد من دولة الإمارات يضم الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم محمد بن هزام الظاهري، ومدير مكتب رئيس الاتحاد الإماراتي ناصر بن ثعلوب الدرعي.

ويشمل برنامج الوفد خلال الزيارة التي تمتد 3 أيام، مقابلة مع وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء السوداني حاتم حسن بخيت، واجتماعا تحضيريا بين وفد الإمارات وقيادة الاتحاد السوداني وإدارتي الهلال والمريخ، للترتيب للمباراة.

وسيتم توقيع بنود الاتفاقية الخاصة بمباراة القمة في اليوم الثالث والأخير من الزيارة، في احتفال ينظم خصيصا لهذه المناسبة.