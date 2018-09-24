وتقمص رونالدو دور البطل، عقب أيام من طرده في ظهوره الأول بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، وأنهى حالة الصمت بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 81 ليرفع رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 3 أهداف في 5 مباريات.

وبهذا الفوز يكون يوفنتوس قد حقق العلامة الكاملة وحصد 15 نقطة من 5 لقاءات، يتصدر بها جدول الدوري الإيطالي في ظل مساعيه للحفاظ على لقبه.

وقال أليغري في أعقاب اللقاء: "كريستيانو رونالدو كانت لديه فرص كثيرة وهذا يحدث لأن الكرات الجيدة تنتهي غالبا عند اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "لقد أضاع بعض هذه الفرص، في مرات قليلة لم يكن محظوظا، لكن قوته تكمن في أنه يحافظ على حضوره بالمباريات حتى لو لم يسجل".

وأوضح المدير الفني: "وهذا ما حدث، لأن تسجيل هدف متأخر يعني أنك تمتلك عقلية أقوى من الآخرين".