وكان لينغليه قد اعتدى بالمرفق على لاعب جيرونا بيري بونز، مما تسبب في طرده في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ليحرم اللاعب من أولى مشاركته في التشكيلة الأساسية في الدوري.

وانتظر بيكيه الحكم خيسوس خيل مانزانو في النفق، وقال له: "الأمر كان واضحا"، متسائلا: "هل تعتقد حقا أنها مقصودة؟"، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإيطالية، الاثنين.

واكتفى الحكم مانزانو بالرد على بيكيه ببعض الإيماءات، قبل أن ينفجر فيه لاحقا قائلا: "اسمعني، لقد رفع كوعه في النهاية في وجه اللاعب، وهو يعرف ذلك"، وانتهى الحوار عند هذه النقطة.

وتوقفت بداية برشلونة المثالية هذا الموسم، إذ اكتفى بالتعادل 2-2 مع جيرونا، الأحد، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعدما لعب لمدة 55 دقيقة بعشرة لاعبين.

وفقد برشلونة فارق النقطتين مع ريال مدريد وأصبحا يتقاسمان الصدارة، ولدى كل منهما 13 نقطة من خمس مباريات.

وقال مدرب برشلونة أرنستو بالبيردي: "حالة الطرد عقدت سير اللقاء كثيرا. كان حظنا سيئا بعد تلقي شباكنا لهدف في نهاية الشوط الأول. أثر هذا علينا كثيرا ولم نستطع ان نتعافى بعدها".

واستغرب عن سبب طرد لينغليه قائلا: "لدي إحساس بأن الموقف لم يكن يستحق طردا. ربما حدث التحام، لكنه لم يكن يتسم بالعدوانية على الإطلاق. كان خطأ من المنافس".