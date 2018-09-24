وبفوز فيدرر الصعب على الأميركي جون إيسنر 6-7 و7-6 و10-7، أصبح فريق أوروبا على بعد ثلاث نقاط من الانتصار الذي حسمه زفيريف بتغلبه على كيفن أندرسون 6-7 و7-5 و10-7.

واحتاج الألماني زفيريف إلى أفضل مستوى لديه ليتجاوز اللاعب الجنوب افريقي، لكنه فاز بالنقاط الخمس الأخيرة في الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة ليضمن لفريق اوروبا الاحتفاظ بالكأس، التي أحرزها في نسختها الأولى في براج العام الماضي.

وقال زفيريف "كانت مباراة متكافئة تماما، ليست هذه المبارا ةفقط لكن البطولة بأكملها، بعض النقاط هنا أو هناك وكانت النتيجة ستختلف".

وأضاف "أنا سعيد بالفوز والدفاع عن اللقب، هذا هو أهم شيء".

وأكد زفيريف فوز فريق اوروبا بتفوقه على أندرسون، أحد أبرز لاعبي البطولة.

وتعاون أندرسون مع الأميركي جاك سوك ليفوزا على فيدرر ونوفاك جوكوفيتش في مباراة الزوجي في اليوم الأول، ثم هزم جوكوفيتش في الفردي يوم السبت.

ويوم الأحد، تقدم فريق العالم الذي يقوده النجم السابق بقيادة جون ماكنرو لأول مرة بنتيجة 8-7 بعد فوز سوك وإيسنر في مباراة للزوجي على فيدرر وزفيريف 4-6 و7-6 و11-9.

واحتاج فيدرر إلى إنقاذ ثلاث نقاط لخسارة المباراة ليهزم إيسنر صاحب ضربات الإرسال القوية، ويفوز بأولى مباريات الفردي يوم الأحد، والتي كانت تساوي ثلاث نقاط مثل كل مواجهات اليوم.

وكان فريق العالم بحاجة للفوز بأول مباراتين في الفردي ليؤجل الحسم حتى مباراة الفردي الأخيرة بين جوكوفيتش والأسترالي نيك كيريوس، لكن انتصار زفيريف جعل لا حاجة لهذه المواجهة.

والأعضاء الآخرون في فريق أوروبا بقيادة السويدي بيورن بورغ هم غريغور ديميتروف وديفيد غوفين وكايل إدموند.

وقال بورغ "إنه أسبوع لا يصدق. أنا فخور للغاية بالفريق، كنا نعرف أن من الصعب الفوز على فريق العالم في وجود جون (ماكنرو). يمتلك فريقا رائعا ومحترفا للغاية".