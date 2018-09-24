وأظهرت لقطات قيام الحكم خيسوس جيل مانزان بمحاولة مصافحة ميسي الذي افتتح التسجيل لناديه، إلا أن قائد النادي الكاتالوني رفض مد يده، وبدأ أنه يوبخ الحكم.

وأشهر الحكم خيسوس البطاقة الحمراء في وجه مدافع برشلونة الفرنسي كليمونت لينجليه، بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليلعب برشلونة الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وتأثرت بداية برشلونة القوية بطرد المدافع كليمو لينجليه في مشاركته في التشكيلة الأساسية في الدوري لأول مرة بعد اعتدائه بالمرفق على بيري بونز، واستغل جيرونا ذلك على الفور، عندما أدرك كريستيان ستواني التعادل في نهاية الشوط الأول.

لكن جيرار بيكي قفز أعلى من اثنين من المدافعين ليدرك التعادل في الدقيقة 63.