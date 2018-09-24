ثنائية الزمالك حملت توقيع محمود علاء (6 من ركلة جزاء) ويوسف ابراهيم "أوباما" (85) هدفي الزمالك، وإسلام فؤاد (31) هدف المقاولون.

وبدأ الزمالك المباراة بهجوم ضاغط، وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عبر الكونغولي كابونغو كاسونغو الذي تلقى في الدقيقة الأولى تمريرة من "أوباما" انفرد على أثرها بالحارس محمود أبو السعود، لكن كرته مرت بجوار القائم الايسر.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك إثر لمسة يد من مدافع المقاولون ابراهيم عادل، انبرى لها محمود علاء وسدد على يمين الحارس ابو السعود (6)، رافعا رصيده إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

واستمر الضغط من جانب صاحب الأرض، وتوالت الهجمات على مرمى الضيوف بفعل السيطرة على وسط الملعب، وحالة الارتباك في خطوط المقاولون العرب.

وعلى عكس سير المباراة، نجح إسلام فؤاد في احراز هدف التعادل (31)، من هجمة مرتدة منظمة لـ"المقاولون العرب" بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يسار الحارس محمود عبد الرحيم "جنش".

مع بداية الشوط الثاني، ظهر المقاولون بشكل مغاير وسيطر لاعبوه على وسط الملعب، ولاحت لمهاجمه احمد عادل فرصة احراز هدف التقدم بعدما راوغ المدافع محمود حمدى "الونش" وسدد كرة مرت بجوار القائم الايمن (52).

ونجح "أوباما" في تسجيل هدف الفوز للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من البديل عمر السعيد تابعها على يمين الحارس البديل حسن شاهين (85).

ورفع الزمالك رصيده الى 17 نقطة مقابل سبع نقاط للمقاولون الذي مني بهزيمته الخامسة.

وفي مباراة ثانية، حقق حرس الحدود فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه النجوم 1-صفر في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد طارق العشري الذي خلف عماد سليمان المستقيل.

وسجل النيجيري إيدو موزيس الهدف (63) فارتفع رصيد الحرس الى 6 نقاط في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد النجوم عند 6 نقاط ايضا في المركز السادس عشر.

ولعب النجوم بعشرة أفراد من الدقيقة 47 بعد طرد لاعبه النيجيري مايكل أزيخو من بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية،