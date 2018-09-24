وترغب رابطة الدوري الإسباني في أن تصبح أول مسابقة أوروبية تخوض مباريات ضمن الموسم في قارة مختلفة، لكن هذا المقترح اصطدم برفض الاتحاد المحلي للعبة إقامة مباراة جيرونا وبرشلونة في 26 المقبل في ميامي، قبل تلقيه المزيد من المعلومات.

ويحتاج نقل المباراة إلى ميامي موافقة الاتحاد الإسباني والأميركي للعبة، وكذلك الاتحاد الأوروبي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

وتهدد معارضة ريال مدريد خطط الرابطة بخوض مباراة واحدة في الموسم في الولايات المتحدة وفقا لاتفاقها مع شركة ريليفنت الأمريكية للترفيه لمدة 15 عاما قادمة.

وقال بيريز أمام ملتقى لأعضاء النادي "لن نذهب إلى الولايات المتحدة. وأضاف "لا أعرف من يهتم باللعب هناك، لكن ذلك لا يدخل ضمن اهتمامات الأندية، أو الجماهير لذلك نعارض هذا الأمر".