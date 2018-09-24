وسجل محسن ياجور الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة.

وكان الرجاء البيضاوي المتوج بلقب المسابقة عام 2003 قبل عام من دمجها مع كأس الكؤوس الأفريقية، عاد بفوز غال 2-1 ذهابا الأحد الماضي من برازافيل.

وكان إنييمبا أول المتأهلين بفوزه الساحق على ضيفه رايون سبورت الرواني 5-1 في أبا.

وبكر إنييمبا، بطل مسابقة دوري أبطال أفريقيا مرتين عامي 2003 و2004، بالتسجيل عبر ستانلي ديمغبا في الدقيقة 12، ورد رايون سبورت بعد 12 دقيقة بواسطة بونفيسكاليب (24)، بيد أن فرحته لم تدم سوى 3 دقائق حيث منح إيكوين أودو التقدم لأصحاب الأرض.

وانهار رايون سبورت في الشوط الثاني واستقبلت شباكه 3 أهداف عبر صنداي أديتونجي (48) وجوزيف أوسادياي (60) وإسياكا أولادونتويي (80)، فيما تعادل الفريقان سلبا ذهابا في كيغالي.