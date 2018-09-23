وخلال اجتماع للجمعية العامة لنادي العاصمة، وافق المساهمون (المعروفون بـ "سوسيوس") على خطة لتمويل أعمال تطوير الملعب التاريخي للنادي، التي من المقرر أن تبدأ في 2019 وتنتهي في 2022، من دون أن تؤثر على استضافته للمباريات.

وأوضح رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، أن المشروع الذي كانت كلفته الأولية تقدر بـ400 مليون يورو، سيكلف في نهاية المطاف 525 مليونا، وأن هذه القيمة سيتم اقتراضها، وتسديدها على فترة تقارب 30 عاما.

ومن المقرر ألا تعدل خطة التطوير عدد مقاعد الملعب، الذي يتسع لنحو 81 ألف متفرج، إلا أنها ستشمل بناء سقف متحرك و"غلاف" حديدي للملعب، وتوسيع المتحف واضافة مساحات جديدة للمطاعم ومتاجر. ولم يتطرق بيريز لمشروع إقامة فندق كان مطروحا في الخطة الأساسية.

وقال بيريز أمام الجمعية العمومية "نطلب الإذن للاستدانة بغرض تمويل تطوير ملعب سانتياغو برنابيو بقيمة يبلغ حدها الأقصى 575 مليون يورو، ولفترة قصوى تصل الى 35 عاما"، قبل أن توافق الجمعية على الطلب.

وأوضح بيريز أن كلفة الاقتراض ستصل سنويا إلى 25 مليون يورو، إلا أن ذلك "لن يكون له أي تأثير على النشاط الرياضي"، وأن الملعب المطور سيعود على النادي بـ150 مليون يورو إضافية سنويا بعد إنجازه.

وعلى صعيد إيرادات ريال، أكد بيريز رغبة إدارة النادي في أن يصبح "أول ناد في العالم تتخطى عائداته (السنوية) عتبة المليار يورو".

وهيمن ريال لأعوام طويلة على صدارة أندية كرة القدم الأوروبية من حيث العائدات، إلا أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تخطاه في العامين الأخيرين، بحسب تقديرات شركة "ديلويت" الاستشارية.

وصادقت الجمعية العمومية على عائدات موسم 2017-2018، التي بلغت 750.9 مليون يورو، بزيادة قدرها 11.3 بالمئة عن الموسم السابق، وأشار الريال إلى أن هذه الزيادة هي الأعلى في رقم الأعمال منذ عام 2000.

وقدر ريال، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، أن يحقق في الموسم المقبل عائدات تصل إلى 752 مليون يورو.