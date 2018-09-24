وشنت جماهير "الشياطين الحُمر" هجوما قاسيا على سانشيز، بعد تعادل الفريق 1-1 أمام ولفرهامبتون، السبت، الذي وضع مانشستر يونايتد في المركز السادس بـ10 نقاط، بفارق 8 نقاط عن الغريم المتصدر ليفربول.

واعتبرت الجماهير أن سانشيز "أسوأ صفقة لمانشستر يونايتد منذ سنوات".

وظهر لاعب أرسنال الإنجليزي السابق بأداء باهت خلال اللقاء، مما دفع المدير الفني جوزيه مورينيو إلى إخراجه في الدقيقة 63، بعد 10 دقائق من هدف تعادل الضيوف.

وكتب مشجع يدعى هاو بوتيل على "تويتر": "ألكسيس سانشيز هو مجرد فالكاو آخر (في إشارة إلى المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو الذي لم يترك بصمة مع مانشستر يونايتد) يعيش على اسمه. هبوط".

بينما أضاف فيليب ميهيغان: "كل من يعتقد أن سانشيز سيقدم شيئا جيدا لمانشستر يونايتد يخدعون أنفسهم. بكل صدق إنه أسوأ صفقة أبرمناها منذ سنوات".