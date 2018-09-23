وعبر النجم الإسباني أسينسيو عن سعادته الكبيرة بالهدف الذي سجله في مرمى إسبانيول، مساء السبت، وقاد به الفريق الملكي لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإسباني.

وأثار هدف أسينسيو الجدل بشأن ما إذا جاء من تسلل، قبل أن تحسم تقنية التحكيم بالفيديو "الفار" الأمر، ويحتسب الحكم الهدف، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، الأحد.

وقال أسينسيو: "كنت أعرف أن هدفي صحيح، وقد أخبرت الحكم بذلك، وفي النهاية حسم الأمر بالفيديو، وأنا مع هذه التقنية التي تحقق العدالة في الملاعب".

وتمكن ريال مدريد من الفوز على إسبانيول بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض "سانتياغو برنابيو"، في الجولة الخامسة ليتصدر الترتيب مؤقتا قبل مباراة برشلونة أمام جيرونا، الأحد.