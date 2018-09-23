ورفع هدفا خاميس رودريغيز وروبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الشوط الثاني رصيد بايرن إلى 12 نقطة متقدما بنقطتين عن هيرتا برلين صاحب المركز الثاني الذي تغلب 4-2 على بروسيا مونشنجلادباخ بفضل ثنائية من فيداد ابيسفيتش.

وخسر شالكه الذي بدأ الموسم وهو مرشح للقب جميع مبارياته الأربع في الدوري ويحتل المركز الأخير.

ومنح رودريغيز التقدم لبايرن في الدقيقة الثامنة بضربة رأس في مرمى رالف فارمان بعد ركلة ركنية نفذها يوشوا كيميش.

وسدد ديفيد ألابا في عارضة مرمى فارمان من ركلة حرة إذ واصل بايرن ضغطه وغابت الخطورة عن شالكه وصيف البطل في الموسم الماضي.

ويزيد الضغط على المدرب دومينيكو تيديسكو منذ أسابيع بعد البداية الكارثية ودخل في نقاش حاد مع لاعبه فرانكو دي سانتو عقب تغييره.

وكان يجب على رودريغيز تعزيز تقدم بايرن بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني لكنه وضع الكرة بغرابة خارج المرمى.

لكنه عوض ذلك بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 64 نفذه اليفاندوفسكي بهدوء.

وأحرز كريستيان بوليشيتش هدفا في الدقيقة 84 ليمنح بروسيا دورتموند التعادل 1-1 مع مستضيفه هوفنهايم.

ووضع اللاعب الأميركي، الذي أحرز هدف الفوز 1- 0 على كلوببروج في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، الكرة في الشباك من مدى قريب بعد تمريرة ماركو رويس ليدرك التعادل.

ومنح البرازيلي جويلتون التقدم لصاحب الأرض في نهاية الشوط الأول وبدا هوفنهايم في طريقه للانتصار بعدما ألغى الحكم هدفين بداعي التسلل وسدد في إطار المرمى.

وزادت الأمور سوءا للفريق الضيف بطرد عبده ديالو بعدما أعاقاندريه كراماريتش المنفرد لكن بوليشيتش وصل في الوقت المناسب لتمريرة رويس ليهز الشباك.

وتركت النتيجة دورتموند في المركز الثالث برصيد ثماني نقاط متأخرا بنقطتين عن هيرتا برلين صاحب السجل الخالي من الهزيمة.

وفرط فيردر بريمن، الذي شارك مهاجمه كلاوديو بيزارو البالغ عمره 39 عاما في التشكيلة الأساسية لأول مرة هذا الموسم، في تقدمه بهدفين لكنه انتصر 3-2 على مستضيفه أوجسبورج بفضل هدف دافي كلاسن في الدقيقة 75 بعد خطأ من الحارس فابيان جيفر الذي ترك الكرة تمر من بين ساقيه ليتقدم إلى المركز الرابع.

وأحرز فرايبورج ثلاثة أهداف في 50 دقيقة ليحقق انتصاره الأول هذا الموسم بتغلبه 3-1 على مستضيفه فولفسبورج.

وخطف نورنبرج الوافد الجديد فوزه الأول أيضا بتفوقه 2- 0 على عشرة لاعبين من هانوفر.