وأكد فالفيردي الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، أنه يملك بندا لتمديد عقده لعام إضافي "العقد هناك لكن نعرف ماذا يمكن أن يحصل في الموسم، والموسم طويل. يجب أن ترى ماذا سيفعل الفريق".

وتابع "كل الأمور تبدو جيدة، لكننا لا نزال في شهر سبتمبر ولدينا الكثير أمامنا".

وكان المدربان جوسيب غوارديولا ولويس أنريكي تخليا عن تدريب برشلونة في السنوات الأخيرة بسبب الإرهاق في الإشراف على ناد بحجم برشلونة.

وقال فالفيردي "لا أعرف عن الإرهاق أو أي شيء مماثل. لا نزال في شهر سبتمبر، هناك الكثير من المجال لتشعر بالإرهاق. إلا أنها مجرد بداية".

وأحرز برشلونة الموسم الماضي مع فالفيردي لقبي الدوري وكأس الملك، وذلك في الموسم الأول له مع الفريق الكاتالوني، لكنه ودع من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد روما الإيطالي.

ورأى رئيس النادي جوسيب بارتوميو الأسبوع الماضي أن النادي يريد معرفة موقف فالفيردي مع حلول شهر مارس "لا أتذكر الموعد النهائي لكن التاريخ المثالي لمعرفة المستقبل سيكون في شهر مارس".

وتابع "أريده أن يستمر لأننا سعداء بعمله. أنظروا فقط إلى النتائج والأداء العام الماضي".

ويستقبل برشلونة جيرونا الأحد في الدوري المحلي باحثا عن تعزيز صدارته لليغا حيث حقق أربعة انتصارات متتالية.