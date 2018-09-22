وجاءت هذه العودة من أجل متابعة مباراة "الشياطين الحمر" ضد ولفرهامبتون في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقاد المدرب المخضرم البالغ من العمر( 76 عاما)، مانشستر الى 38 لقبا في الفترة الممتدة بين 1986 إلى حين اعتزاله عام 2013، ويعد من الشخصيات المحببة لمشجعي يونايتد.

ودخل فيرغسون، السبت، إلى المقصورة الرسمية في مدرجات ملعب "أولد ترافورد"، على وقع تصفيق حار من المشجعين استمر لنحو دقيقة كاملة.

ولوّح المدرب، الذي ارتدى معطفا داكن اللون فوق بزة رسمية زرقاء، بيديه للمشجعين، مع ابتسامة عريضة في الملعب، الذي يحمل أحد مدرجاته اسمه، وأقيم في خارجه تمثال تذكاري تكريما له.

وجلس فيرغسون، الذي رافقته زوجته كاثي، في مقعده في المقصورة الرسمية، على وفق التصفيق المستمر من المشجعين.

وكان النادي قد نشر قبيل المباراة صورة لفيرغسون باسما لدى وصوله إلى الباحة الخارجية للملعب، مرفقا إياها بتعليق: "مرحبا بعودتك إلى أولد ترافورد، سير أليكس".

ودعا المشجعين إلى أن يكونوا جالسين في مقاعدهم قبل انطلاق المباراة للمشاركة في "تكريم عودة السير أليكس".

ونشر النادي شريطا قصيرا لفيرغسون، أكد فيه أنه يشعر بـ "بعض التوتر" للعودة إلى "مسرح الأحلام"، الملعب التاريخي لنادي المدينة الشمالية.

وتعرض المدرب المخضرم لنزيف في الدماغ اضطره لإجراء عملية جراحية طارئة في مايو الماضي، في وعكة صحية استدعت سيلا من التمنيات له بالشفاء من مختلف مشارب اللعبة، نظرا للمكانة التي يحظى بها أحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم.