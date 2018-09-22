وخسر الفريق الفرنسي 2-3 أمام مضيفه الإنجليزي وصيف الموسم الماضي، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات للمسابقة القارية، في مباراة ظهر فيها أن التنسيق كان شبه مفقود فيها بين الثلاثي الهجوم لنادي العاصمة الفرنسية.

وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة في المرحلة السادسة من الدوري المحلي ضد رين، قال توخل ردا على استفسارات حول هذه المسألة، أنها "صعبة جدا، ربما يمكنكم طرح السؤال على اللاعبين لأنني غير قادر على شرحها".

وأضاف "نحن رأينا هذا الأمر أيضا (غياب التنسيق)، افتقدنا حضورهم في المباراة، إلا أنهم كانوا حاسمين أيضا في مباريات أخرى فزنا بها".

واعتبر أن أداء اللاعبين الثلاثة في المباراة على ملعب أنفيلد في ليفربول "لم يكن الأفضل لهم وقد افتقدنا لحضورهم، وقلنا ذلك في غرف تبديل الملابس. الأمر دائما يرتبط بأداء فريق، علينا التحسن في ذلك والحفاظ على الشغف، التعطش. يجب أن يتحسن اللاعبون على هذا الصعيد".

وعلى رغم الأداء غير اللافت لثلاثي الهجوم، كان سان جرمان قريبا من الخروج بنقطة على الأقل من المباراة، اذ قلب تخلفه بنتيجة 0-2 إلى تعادل بنتيجة 2-2 بهدفين للبلجيكي توما مونييه في الشوط الأول، ومبابي قبل نهاية المباراة بأقل من عشر دقائق. إلا أن البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو سجل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 90+1.

وعلى رغم الهدف الذي سجله مبابي، بدا أداؤه متواضعا مقارنة ببروزه مع المنتخب الفرنسي الذي توج في يوليو الماضي بلقب كأس العالم في روسيا. أما نيمار فقام ببعض المحاولات غير المثمرة، ولم يقدم ومبابي أي مساهمة تذكر في التغطية الدفاعية. أما كافاني، فقدم مساهمة محدودة جدا في المباراة، واستبدل بالألماني يوليان دراكسلر في الدقيقة 80.