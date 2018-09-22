وانضم الحارس الأسطوري (40 عاما) هذا الصيف إلى نادي العاصمة الفرنسية بعد مسيرة طويلة امتدت 17 عاما مع نادي يوفنتوس، وشارك كأساسي في المرحلة الأولى من بطولة فرنسا، قبل أن يترك مكانه للحارس الفرنسي ألفونس أريولا.

وعشية المباراة ضد المضيف رين، الأحد، في المرحلة السادسة، أكد توخل في مؤتمر صحفي أن بوفون سيكون "أساسيا في مباراة الغد، وفي المباراة المقبلة ضد رينس" في المرحلة الـ7 (26 سبتمبر).

وأبدى بوفون بعد مشاركته في المباراة المحلية الأولى، رغبته في اكتساب المزيد من الثقة قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا، علما بأنه موقوف لـ3 مباريات في المسابقة القارية على خلفية بطاقة حمراء تلقاها في إياب الدور ربع النهائي الموسم الماضي ضد ريال مدريد الإسباني.

وغاب بوفون بالتالي عن المباراة الأولى لفريقه الجديد في دوري الأبطال، والتي خسرها، الثلاثاء، ضد مضيفه ليفربول الإنجليزي 2-3.

وأكد توخل أن لاعب خط الوسط الإيطالي، ماركو فيراتي، سيكون قادرا على المشاركة في مباراة الغد، بعدما غاب بسبب إصابة عن المباراة الأوروبية.

وأشار المدرب الذي يقود الفريق في موسمه الأول، أن الفوز على رين الأحد سيكون "مهما من أجل إظهار التعطش للفوز"، لاسيما في أعقاب الخسارة الأوروبية، علما أن الفريق فاز في مبارياته الخمس الأولى محليا.