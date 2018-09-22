وظهر النجم الأرجنتيني خلال التدريبات بعد أن قام بحلاقة لحيته في مظهر جديد، يعود به إلى الأيام السابقة التي كان عليها قبل عامين، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويعد هذا المظهر الجديد، هو الظهور الأول لليو بعد مباراة الهاتريك أمام إيندهوفن الهولندي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وعاد ميسي وزملاؤه إلى التدريبات بعد راحة الخميس، استعدادا لمباريات الفريق في الأسابيع القادمة، حيث سيواجه برشلونة فريق جيرونا، الأحد المقبل.

وبعد ذلك، سيلتقي البرسا مع ليغانيس يوم الأربعاء 26 من الشهر الحالي، ثم مع أتلتيك بيلباو يوم السبت 29 من الشهر الحالي أيضاً، ويوم 3 أكتوبر سيلتقي مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.