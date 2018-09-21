ووقع أغويرو (30 عاما)، الذي حطم الموسم الماضي عدد الأهداف المسجلة مع مانشستر سيتي، على عقد سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى نهاية موسم 2020-2021.

وقال الأرجنتيني، الذي سجل 204 أهداف لـ"سيتيزينز"، في بيان للنادي: "أنا سعيد لهذا العام الإضافي"، متابعا: "فكرتي الأساسية كانت أن أبقى هنا 10 سنوات. أتواجد هنا منذ 7 سنوات، وستصبح 10سنوات مع انتهاء مدة العقد".

وأضاف: "كان هذا السبب الرئيس لتوقيعي. أنا سعيد جدا لأنهم تعاملوا معي بشكل جيد جدا منذ اليوم الأول لقدومي".

وقال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا إنه لم يكن في حاجة إلى بذل جهد كبير لإقناع المهاجم الدولي بالبقاء مع النادي الإنجليزي الشمالي.

وذكر في مؤتمر صحفي الجمعة: "لم أجهد لإقناعه، لقد قرر ذلك (البقاء) بنفسه (...) أشكره على ثقته بنا، كما فعل قبله البلجيكي فنسان كومباني والإسباني دافيد سليفا".

واعتبر غوارديولا أن استمرار أغويرو، الذي يتقاضى 220 ألف جنيه إسترليني (288 ألف دولار) أسبوعيا، لـ10 أعوام مع النادي نفسه، بات أشبه بعملة نادرة في كرة القدم الحديثة.

وأوضح: "في السابق كان من السهل إيجاد اللاعبين يستمرون طوال مسيرتهم في نفس النادي"، معتبرا أن "البعض يسعى لخوض تجارب جديدة، وليس سيئا اكتشاف لغة جديدة وتعلم ثقافة أخرى. لقد حصل ذلك مع سيرخيو: بداية في الأرجنتين، ثم في ريال مدريد (الإسباني) وصولا إلى هنا. إنه لاعب مهم بالنسبة إلى النادي، وليس فقط بالنسبة إلى الفريق".

وقال المدير الرياضي في النادي الإسباني تشيكي بيغيريستاين أن أغويرو احتفظ بمكانته كأحد أكثر اللاعبين المحوريين في النادي "نحن سعداء لتمديد أغويرو وبقائه في مانشستر سيتي. كان هاما جدا للنادي منذ قدومه في 2011 ويبقى في طليعة ما نريد تحقيقه في السنوات المقبلة".

وتابع "نحن محظوظون للحصول على أحد أبرز المهاجمين في العالم لسنوات طويلة".