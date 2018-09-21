وحصل رونالدو على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 29 من مباراة فريقه يوفنتوس مع مضيفه فالنسيا الإسباني، بعد احتكاك مع مدافع الأخير الكولومبي جايسون مورييو، وغادر نجم ريال مدريد الإسباني السابق أرض ملعب "ميستايا" وهو يبكي.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن تشان قوله "هل هذه اللقطة تستحق البطاقة الحمراء؟.. سمعت أن الطرد كان بسبب شد الشعر!! نحن لسنا نساء.. نحن نلعب كرة القدم".

وأضاف "إذا كنت ستمنح البطاقة الحمراء من أجل هذه اللقطة، فإن الطرد سيكون ممكنا في كل الحالات الأخرى.. حالة رونالدو لا تستحق الطرد بنسبة 100 في المئة".

وتلقى رونالدو الحاصل 5 مرات على جائزة الكرة الذهبية، إعلان الطرد بمزيد من حركات الغضب وعدم الفهم لما حصل.

وتعد هذه البطاقة الحمراء الأولى للهداف التاريخي لدوري الأبطال (120 هدفا بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد القاري) في المسابقة، والـ11 في مسيرته.

هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن لجنة الانضباط التابعة له حددت الخميس المقبل للبت في موقف كريستيانو رونالدو.