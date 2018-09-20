وحدد الاتحادان السادس من أكتوبر المقبل موعدا للقاء، الذي سيقام في الرياض.

وجاء في بيان مشترك: "اتفق الاتحادان المصري والسعودي بمشاركة الناديين الكبيرين على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي يوم 6 أكتوبر المقبل بالرياض على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بين فريقي الأهلي والهلال باعتبارهما بطلي الدوري في البلدين".

وأوضح البيان أن الموعد تم اختياره "في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد (في إشارة إلى حرب عام 1973)".

كما أشار البيان إلى إقامة مباراة ثانية على "كأس خادم الحرمين الشريفين"، بين الزمالك واتحاد جدة باعتبارهما بطلي الكأس في مصر والسعودية، دون أن يحدد موعدها.

وأشار البيان إلى أن وفدا من الاتحاد السعودي سيزور القاهرة في الأيام المقبلة لتوقيع "الاتفاق الجديد" مع الاتحاد المصري، وناديي الأهلي والزمالك.