وحصل رونالدو على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 29 من مباراة فريقه يوفنتوس الإيطالي مع مضيفه فالنسيا الإسباني، بعد احتكاك مع مدافع الأخير الكولومبي جايسون مورييو، وغادر نجم ريال مدريد الإسباني السابق أرض ملعب "ميستايا" وهو يبكي.

وتلقى رونالدو الحاصل 5 مرات على جائزة الكرة الذهبية، البطاقة الحمراء بمزيد من حركات الغضب وعدم الفهم لما حصل، لكن هذه الضربة القاسية لم تمنع يوفنتوس من الفوز بثنائية نظيفة سجلها البوسني ميراليم بيانيتش من ركلتي جزاء.

وأحرز رونالدو مع ريال 4 ألقاب في دوري الأبطال، منها 3 متتالية في المواسم الثلاثة الأخيرة، قبل انتقاله هذا الصيف إلى يوفنتوس مقابل نحو 100 مليون يورو.

ويأمل يوفنتوس في أن يساعده رونالدو على إحراز لقب المسابقة الأوروبية الأهم التي فاز فيها مرتين فقط (1985 و1996).

وتعد هذه البطاقة الحمراء الأولى للهداف التاريخي لدوري الأبطال (120 هدفا بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد القاري) في المسابقة، والـ11 في مسيرته.

أما حالة الطرد الأخيرة فكانت في أغسطس 2017 بعد نيله بطاقتين صفراوين في كأس السوبر الإسبانية ضد برشلونة على ملعب الأخير، لخلع قميصه بعد تسجيله هدفا، ثم عندما تصنع السقوط للحصول على ركلة جزاء، مما أدى به لدفع حكم، وأوقف 5 مباريات.